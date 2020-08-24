كيف تعوض الأقصر وأسوان تراجع أعداد سياح شرم والغردقة؟.. "السياحة" تجيب

قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن قرار وزارة السياحة والآثار بعودة الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان والقاهرة، بداية الشهرالمقبل، سيعوض التراجع المتوقع خلال الشهرين المقبلين فى أعداد السياح الوافدين، لزيارة المدن السياحية الشاطئية، بسبب قرار الدولة بعدم السماح بدخول أي زائر لمصر، إلا بعد إحضار تحليل pcr من دولته، يثبت عدم حمله أو إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف لـ"الوطن"، أن كل المؤشرات تؤكد أن الفترة القصيرة المقبلة، بعد تطبيق قرار تحليل كورونا، ستشهد تراجع مؤقت فى أعداد السياح الوافدين لزيارة المدن الشاطئية، وذك بسبب ارتفاع ثمن إجراء التحليل فى بعض الدول المصدرة للسياح لمصر، خاصة أن غالبية هؤلاء السياح من ذوى الانفاق المنخفض، موضحا أن السياح القادمين لزيارة الأماكن الأثرية والثقافية بكل من الأقصر وأسوان، ستعوض هذا النقص فى الأعداد خلال تلك الفترة لاسيما انهم من ذوى الانفاق المرتفع .

ورفض فاروق، ما طرحه بعض العاملين بالقطاع السياحى من إمكانية إجراء هذا التحليل بالمطارات المصرية عند وصول الرحلات، موضحا أن هذا الاقتراح يمثل خطورة كبيرة، حيث أنه من الممكن أن يكون أحد السياح حامل للفيروس، ويقوم بنقله لكل راكبى الطائرة، مشيرا إلى أن إجراء السياح لتحليل كورونا بدولهم، هو الإجراء الاحترازى الصحيح.

وأوضح فاروق، أن السياحة العربية إلى مصر متوقفة بصورة شبه تامة، نظرا لعدم فتح حركة الطيران الدولى بعدد من الدول العربية المصدرة للسياح لمصر، خاصة السعودية والكويت، مشيرا إلى وجود العديد من الطلاب العرب بمصر حاليا، ممن يتلقون تعليمهم بمصر فضلا عن المرضى الذين يتلقون علاجا بالمستشفيات المصرية.

وأعلنت وزارة السياحة، أن مدينتى شرم الشيخ والغردقة استقبلتا نحو 100 الف سائح خلال 50 يوما فقط منذ بدء حركة السياحة الوافدة إلى مصر أول شهر يوليو المقبل.