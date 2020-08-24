عاجل.. سوري يفجر نفسه بمخيم للاجئين في لبنان

أقدم شخص على تفجير نفسه خلال محاصرته من قبل قوى الأمن اللبناني بمخيم للاجئين السوريين بمنطقة عكار في شمالي لبنان، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت وسائل إعلام، إن الانفجار وقع خلال عملية دهم كانت تنفذها القوه الضاربة في فرع المعلومات، حيث أقدم شخص سوري على تفجير نفسه في غرفة صغيرة، في منطقة الفتوح الواقعة بين خربة داوود والبيرة في عكار، وإن الانفجار تسبب بسقوط قتلى وجرحى.

وأوضح رئيس بلدية خربة داوود، أنّ الانفجار ليس ضمن نطاق خربة داوود، وكانت هناك عملية دهم صباحا للقوة الضاربة وحصل هذا الانفجار.

من جهتها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في بيروت، دهمت في وقت مبكر من صباح اليوم، غرفة معزولة لأحد النازحين السوريين في محلة العامرية والبيرة - عكّار، وذلك على خلفية جريمة كفتون الكورة التي حصلت مؤخرا "وراح ضحيتها ثلاثة شبان".