"الرعاية الصحية" تطلق "البالطو" للاستشارات الطبية لمنتفعي التأمين

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مبادرة بعنوان "اطمن"، بهدف إتاحة تقديم خدمات التطبيب عن بُعد، للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وذلك في إطار توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومجموعة مستشفيات كليوباترا وشركة البالطو للخدمات الطبية.

وكشفت "الهيئة" في بيان صحفي، منذ قليل، أنه يتم تقديم خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد، للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، عبر تطبيق البالطو الذي يعمل على الهواتف الذكية، بمشاركة 93 طبيبا من كبار الأطباء والاستشاريين من العاملين بالمنظومة في أهم التخصصات الطبية المختلفة.

كما يضم التطبيق 16 استشاري وأخصائي في أمراض الباطنة، و15 استشاري وأخصائي في أمراض النساء، و15 استشاري وأخصائي أطفال، و12 استشاري وأخصائي في التغذية، و7 استشاري وأخصائي في أمراض القلب، و8 استشاريين وأخصائيين في مجال طب الأسرة، و10 استشاريين وأخصائيين في الأمراض النفسية، و10 استشاريين وأخصائيين في الأمراض الجلدية.

وأوضحت "الهيئة" تطبيق "البالطو/ElBalto" عبارة عن منصة رقمية تتيح تواصل المرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد مع الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات الطبية سالفة الذكر، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك إما عن طريق المحادثات الكتابية أو عن طريق طلب المريض لمحادثة مرئية عبر الفيديو مع الطبيب المختص.

ولفتت "الهيئة" أن عمليات التسجيل عبر التطبيق يتم عن طريق رقم المحمول الخاص به، ويتم إرسال رسالة نصية SMS للتأكيد، لتمكين المريض أو المنتفع من الدخول للتطبيق، كإجراء احترازي ولتأمين البيانات المتعلقة به، ومن ثم يقوم المريض باختيار التخصص، ثم حجز استشارة الفيديو مع الطبيب الذي يختاره حسب الميعاد المتاح والمحدد مسبقًا من الطبيب، أو إرسال الاستشارة من خلال رسالة على التطبيق يتم الرد عليها في أقل من 24 ساعة.