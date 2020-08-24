وسائل إعلام: أنقرة غاضبة من السراج بعد بيان وقف إطلاق النار

قالت قناة "218" الليبية، نقلا عن مصادر مطلعة، إنّ أنقرة غاضبة من رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، على خلفية البيان الذي أصدره بشأن وقف إطلاق النار، بالتزامن مع بيان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، من أجل حل الأزمة الليبية.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، أن المصادر أكدت أن بيان السراج، جاء بعد ضغط ألماني، فيما كشفت عن اتصالات منفردة جرت بين مسؤولين أتراك والرئاسي الليبي بعد صدور البيان، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأضافت "العربية"، أن أنقرة تقيم الأوضاع على الأرض في ضوء إعلان السراج، خلال جلسة الأمن القومي منتصف هذا الأسبوع.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي، في وقت سابق، وقف كل العمليات العسكرية في مختلف أنحاء البلاد، داعيا إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا السعي إلى مصالحة وطنية شاملة، واصفا إياها بأساس "بناء الوطن وضمان استقراره".