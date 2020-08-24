نسمة محجوب فى أوبرا القاهرة والإسكندرية

ضمن برنامج العروض الجادة والمتنوعة التى تقدمها دار الاوبرا المصرية يقام بالقاهرة والاسكندرية حفلان للفنانة نسمة محجوب الاول فى الثامنة مساء الاربعاء 26 اغسطس على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " ومساء الجمعة 28 اغسطس على مسرح النافورة بالقاهرة .

اعدت نسمة برنامجاً فنياً يضم باقة مميزة من المؤلفات العربية التى اجادت اداءها بالإضافة إلى مجموعة من أغانيها الخاصة منها يا عاشقة الورد ، اعتزلت الغرام ، يا محروسة ، مفيش حكاية حب صدفة ، وجوه ، مستغربة ، على طبيعتى ، دور ع السعادة إلى جانب عدد من اشهر الاغاني الفرنسية والانجليزية .

يذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب إرتبطت بالفنون منذ طفولتها حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها ثم إلتحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات ، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على البيانو ، جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لإكتشاف المواهب حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت فى تحقيق انتشارا فنياً واسعا .