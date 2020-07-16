يا محروسة.. أغنية نسمة محجوب المعاد تصويرها لأجل مصر 2020

"يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليكي أمين ومن فوق السما السابعة حاميكي رب العالمين"، كلمات أغنية الفنانة نسمة محجوب التي عادت للأسماع مرة أخرى في شكل إعلان لوزارة الإسكان احتفالا بـ30 يونيو، بعد أن كانت طرحت من قبل في فيلم الكنز عام 2017.

بدأ الأمر بمكالمة من الموسيقار هشام نزية ملحن الأغنية، يخبرني أن وزارة الإسكان ترى أن الأغنية مناسبة لتكون إعلانا لمشروعات الوزارة وهو ما رحب به كل فريق الأغنية وبالفعل تحولت أغنية فيلم الكنز المصوره عام 2017 لأغنية وطنية تشبه الأحداث، تقول المغنية نسمة محجوب.

وتتابع نسمة لـ"الوطن"، أنه بمجرد إبلاغهم اتجهوا للاستديو وكتب المؤلف أمير طعيمة عدة كوبليهات لتستكمل الأغنية ومن بعدها ذهبوا لتصوير الأغنية في أحد أوتيلات القاهرة، متابعة كان اليوم الأخير قبل بداية الحظر.

"بلادي بلادي عظيمة يا أم الدنيا والأوطان يا ماضي بيبني مستقبل وأجمل من اللي عدى وكان وراكي رجال بعزم جبال وبولادك تملي يا بلدي محظوظة"، هو الكوبلية الجديدة الوحيد المضاف للأغنية وتوضح "نسمة" التي سجلت العديد من الكوبليهات لكن تم الاستقرار على واحد فقط أنه أضفى صبغة وطنية وروحا تتناسب مع 2020 للأغنية، واستغرق تسجيل الكوبلية يوما واحدا.

وتابعت أنه تم اختيار الأغنية لأنها تتحدث عن مصر بشكل غير تقليدي فتبدوا وكأنها دعاء، وهي تتناسب مع الوقت الحالي بشكل كبير "ومن فوق السما السابعة حاميكي رب العالمين من الضالين ومن الخاينين ومن الخلق اللي بين أهاليكي مدسوسة" هكذا تقول الكلمات التي لم تلقي رواجا كبيرا عند غنائها لأول مرة ضمن فيلم الكنز في عام 2017 فحين أعيد تصويرها شهر مارس الماضي أبرزت جانبا جديدا منها وكأنها حديثة على أسماع الكثير من الجمهور.

وتشير نسمة محجوب إلى مناسبة تسجيل الأغنية المعاد تصوريها العام الحالي إلى أنها تتناسب مع أحداث الفيلم التاريخي، "الكنز" وشرح كل عصر بحالته حيث يتحدث عن احداث تاريخية وطوال عصور ربنا حافظ مصر، لكن الجميل في الأغينة أنها تناسبت أيضا مع العام الحالي وظروف مصر الجديدة التي ناسبتها جدا.

وتابعت نسمة، أن الأغنية، بقدر ما تبدو قريبة للمستمعين وأن كلامها يدخل القلب لكنها أيضا مختلفة ومميزة عن بقية الأغنيات الوطنية فهي تتحدث عن جميع المصريين بكافة اختلافاتهم.