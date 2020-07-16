يا محروسة.. أغنية نسمة محجوب المعاد تصويرها لأجل مصر 2020

يا محروسة.. أغنية نسمة محجوب المعاد تصويرها لأجل مصر 2020
كتب:
ماريان سعيد
08:20 م | الخميس 16 يوليو 2020
"يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليكي أمين ومن فوق السما السابعة حاميكي رب العالمين"، كلمات أغنية الفنانة نسمة محجوب التي عادت للأسماع مرة أخرى في شكل إعلان لوزارة الإسكان احتفالا بـ30 يونيو، بعد أن كانت طرحت من قبل في فيلم الكنز عام 2017.
بدأ الأمر بمكالمة من الموسيقار هشام نزية ملحن الأغنية، يخبرني أن وزارة الإسكان ترى أن الأغنية مناسبة لتكون إعلانا لمشروعات الوزارة وهو ما رحب به كل فريق الأغنية وبالفعل تحولت أغنية فيلم الكنز المصوره عام 2017 لأغنية وطنية تشبه الأحداث، تقول المغنية نسمة محجوب.
وتتابع نسمة لـ"الوطن"، أنه بمجرد إبلاغهم اتجهوا للاستديو وكتب المؤلف أمير طعيمة عدة كوبليهات لتستكمل الأغنية ومن بعدها ذهبوا لتصوير الأغنية في أحد أوتيلات القاهرة، متابعة كان اليوم الأخير قبل بداية الحظر.
"بلادي بلادي عظيمة يا أم الدنيا والأوطان يا ماضي بيبني مستقبل وأجمل من اللي عدى وكان وراكي رجال بعزم جبال وبولادك تملي يا بلدي محظوظة"، هو الكوبلية الجديدة الوحيد المضاف للأغنية وتوضح "نسمة" التي سجلت العديد من الكوبليهات لكن تم الاستقرار على واحد فقط أنه أضفى صبغة وطنية وروحا تتناسب مع 2020 للأغنية، واستغرق تسجيل الكوبلية يوما واحدا.
وتابعت أنه تم اختيار الأغنية لأنها تتحدث عن مصر بشكل غير تقليدي فتبدوا وكأنها دعاء، وهي تتناسب مع الوقت الحالي بشكل كبير "ومن فوق السما السابعة حاميكي رب العالمين من الضالين ومن الخاينين ومن الخلق اللي بين أهاليكي مدسوسة" هكذا تقول الكلمات التي لم تلقي رواجا كبيرا عند غنائها لأول مرة ضمن فيلم الكنز في عام 2017 فحين أعيد تصويرها شهر مارس الماضي أبرزت جانبا جديدا منها وكأنها حديثة على أسماع الكثير من الجمهور.
وتشير نسمة محجوب إلى مناسبة تسجيل الأغنية المعاد تصوريها العام الحالي إلى أنها تتناسب مع أحداث الفيلم التاريخي، "الكنز" وشرح كل عصر بحالته حيث يتحدث عن احداث تاريخية وطوال عصور ربنا حافظ مصر، لكن الجميل في الأغينة أنها تناسبت أيضا مع العام الحالي وظروف مصر الجديدة التي ناسبتها جدا.
وتابعت نسمة، أن الأغنية، بقدر ما تبدو قريبة للمستمعين وأن كلامها يدخل القلب لكنها أيضا مختلفة ومميزة عن بقية الأغنيات الوطنية فهي تتحدث عن جميع المصريين بكافة اختلافاتهم.