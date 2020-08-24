الأوقاف توزع 16 طن لحوم أضاحي في 5 محافظات غدا

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 16 طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية غدًا، بمحافظات: شمال سيناء، القاهرة، مرسى مطروح، الغربية، والإسكندرية"، بواقع 4 أطنان لمحافظتي الإسكندرية وشمال سيناء، و3 أطنان لمحافظتي القاهرة والغربية، وطنين لمحافظة مرسى مطروح، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

وأوضحت الوزارة في بيان عنها، أنّ إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه، يبلغ 283 ألف كيلو من اللحوم، في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأنّ هذا إنّما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، وأكدت كذلك عدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.