الأوقاف توزع 16 طن لحوم أضاحي في 5 محافظات غدا
كتب:
عبد الوهاب عيسي
01:19 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
توزيع لحوم صكوك الأضاحي
أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 16 طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية غدًا، بمحافظات: شمال سيناء، القاهرة، مرسى مطروح، الغربية، والإسكندرية"، بواقع 4 أطنان لمحافظتي الإسكندرية وشمال سيناء، و3 أطنان لمحافظتي القاهرة والغربية، وطنين لمحافظة مرسى مطروح، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.
وأوضحت الوزارة في بيان عنها، أنّ إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه، يبلغ 283 ألف كيلو من اللحوم، في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف.
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأنّ هذا إنّما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، وأكدت كذلك عدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.