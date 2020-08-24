وزير الأوقاف يصدر قرارا للحفاظ على مال الوقف

أكدت وزارة الأوقاف، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على مال الوقف أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأحد، القرار الوزاري رقم 132 لسنة 2020، يقضي بعدم إبرام أو تجديد أي عقود تخص هيئة الأوقاف المصرية أو وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة سواء كان العقد بيعًا أو تأجيرًا أو حق انتفاع.

وأوضح بيان الوزارة أنه يعتبر هذا القرار تاريخيًّا في الحفاظ على مال الوقف تنفيذا وتحقيقا لشروط الواقفين.