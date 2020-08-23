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قرعة علنية لتوزيع وحدات مشروع هيئة الأوقاف بالمنيا الأربعاء

كتب:

اسلام فهمي
07:48 م | الأحد 23 أغسطس 2020
محافظ المنيا

محافظ المنيا

أعلنت محافظة المنيا، إجراء القرعة العلنية لتوزيع المرحلة الثانية والثالثة من الوحدات السكنية بمشروع هيئة الأوقاف بماقوسة، ضمن المشروع القومي للإسكان.

وتُجرى القرعه يوم الأربعاء الموافق 26 من الشهر الجاري، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بمسرح ديوان عام محافظة المنيا.

وناشدت المحافظه المتقدمين بالتواجد من الساعة العاشرة والنصف صباحًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، منعًا لانتشار فيروس كورونا.

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