قرعة علنية لتوزيع وحدات مشروع هيئة الأوقاف بالمنيا الأربعاء
كتب:
اسلام فهمي
07:48 م | الأحد 23 أغسطس 2020
محافظ المنيا
أعلنت محافظة المنيا، إجراء القرعة العلنية لتوزيع المرحلة الثانية والثالثة من الوحدات السكنية بمشروع هيئة الأوقاف بماقوسة، ضمن المشروع القومي للإسكان.
وتُجرى القرعه يوم الأربعاء الموافق 26 من الشهر الجاري، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بمسرح ديوان عام محافظة المنيا.
وناشدت المحافظه المتقدمين بالتواجد من الساعة العاشرة والنصف صباحًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، منعًا لانتشار فيروس كورونا.