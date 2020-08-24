شيرين عبدالوهاب ترد على طلب جمهورها بعودة حساباتها: أنا مرتاحة كده

نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها الشخصي موقع التدوينات القصيرة تويتر تشكر جمهورها الذي يسأل عنها بشكل مستمر رغم تغيبها عن السوشيال ميديا لفترات طويلة.

وكتبت عبدالوهاب: بفرح جداً لما بشوفكم فاكريني طول الوقت وبتسألوا عليا.. وعشان أنا مقدرة إن ده بدافع الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كدة أكتر وكمان علشان بحضر للألبوم الجديد وإن شاء الله أرجعلكم في أقرب وقت ممكن.

يذكر أنه خلال الفترة الأخيرة أطلق جمهور ومحبي المطربة شيرين عبدالوهاب هاشتاج "رجعي حساباتك يا شيرين"، مطالبين الفنانة بالعودة للتفاعل مع الجمهور والسوشيال ميديا، كما كانت تفعل من قبل.

واعتزلت الفنانة شيرين عبدالوهاب السوشيال ميديا منذ فترة طويلة، واكتفت بأن يكون ظهورها على تهنئة أو تقديم واجب عزاء فقط.