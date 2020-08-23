جمهور شيرين عبدالوهاب يطلق هاشتاج "رجعي حساباتك يا شيرين"

أطلق جمهور ومحبي المطربة شيرين عبد الوهاب هاشتاج "رجعي حساباتك يا شيرين"، مطالبين الفنانة بالعودة للتفاعل مع الجمهور والسوشيال ميديا، كما كانت تفعل من قبل.

وجاءت تعليقات الجمهور، "احنا مش طالبين منك تنشري حياتك ولا نقتحم خصوصيتك ولا حتي تتواصلي معانا لأن ده شيء مفيش أمل منه، احنا طالبين تجيبي حد زكي وشاطر يمسك شغلك ويكون هو المسئول عن السوشيال ميديا، ويريحك ويرحنا، حد يكون قادر يشيل مسؤولية اسمك الكبير وعارف حجم شغلك"، #رجعي_حساباتك_شيرين‬⁩.

وقال آخر “يا شيرين السوشيال ميديا هي أكبر دعاية للفنان في زمننا الحالي".

وعلق آخر، قائلًا "‏⁧‫#رجعي_حساباتك_شيرين ‬⁩‏أنا مش هتكلم كتير عن يعني إيه شيرين وقيمتك عندنا، بس احنا حابين نقولك إن في ملايين متأثرين بيكي وبيحبوكي كفرد من عيلتهم، غير كدة مينفعش يكون أهم صوت في الوطن العربي مش متواجد كدة، احنا بنحبك وأنا بحبك قد العالم".

وأضاف تعليق آخر، "شيري يلا بقى وحياة مريم وهنا عشان نحتفل مع بعض بال 100 مليون الكدابين وبعدها حبة جنة أوديو، وبعدها يا بتفكر يا بتحس، وطبعا الهيت اللي كل يوم بينكم أكتر من اللي قبله، على بالي، كل ده إن شاء الله بيقرب على 100 مليون إن شاء الله يحصل قبل نهاية السنة ⁦‪."⁧‫#رجعي_حساباتك_شيرين

واعتزلت الفنانة شيرين عبدالوهاب السوشيال ميديا منذ فترة طويلة، واكتفت بأن يكون ظهورها على تهنئة أو تقديم واجب عزاء فقط.