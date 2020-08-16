فيلم شيرين عبدالوهاب مؤجل بسبب ألبومها الجديد

تداولت عدد من المواقع الإلكترونية أخبارا عن عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب للسينما من جديد بفيلم بعنوان "السندريلا".

وكشفت مصادر لـ"الوطن" أن مشروع الفيلم الذى كتبه أمير طعيمة حقيقي ولكنه مؤجل منذ فترة طويلة بسبب الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية.

كما أشارت مصادر مقربة من شيرين إلى أن الفنانة لا تفكر حاليا فى السينما إلا بعد أن تنتهى من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد الذى بدأت فعليا فى اختيار أغنياته ومن المقرر أن يطلق مع بداية العام الجديد.

كشف محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، أن ياسر خليل مدير أعمالها السابق، وراء الإشاعات التى خرجت خلال الفترة الماضية منها إصابتها بفيروس كورونا.

ونشر "تدوينة" لأحد الأشخاص المدعين أنها على علاقة قريبة بـ"شيرين"، التي نشرت "منشورا" قالت من خلاله، "بحبك" لـ"ياسر خليل" مدير أعمال شيرين السابق.

وعلق "عبدالوهاب" قائلاً: "هي دي اللي مفهماكم إنها بتحب شيرين، أهي طبعا كده الناس المحترمة عرفت مين اللي زقها على حسام وعلينا.. بطلوا قرف بقى، خلاص بقيتوا مكشوفين واتفضحتوا".

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، تعرضت لعدة شائعات خلال الفترة الماضية، منها إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وانفصالها عن زوجها حسام حبيب.