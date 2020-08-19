شيرين عبدالوهاب تهنئ الأمير عبدالرحمن آل سعود بعيد ميلاده: ربنا يحفظك

حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على تهنئة الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد آل سعود عبر حسابها الشخصي موقع التدوينات القصيرة تويتر، بمناسبة عيد ميلاده الـ53.

وغردت عبدالوهاب: الأخ الغالي سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد آل سعود، كل سنة وأنت طيب وبخير، ربنا يحفظك لأحبابك وعقبال العمر كله بصحة وعافية.

يذكر أنه في الفترة الأخيرة تداول عدد من رواد السوشيال ميديا أخبارا عن عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب للسينما من جديد بفيلم بعنوان "السندريلا".

وهذا الفيلم حقيقي ولكنه مؤجل منذ فترة طويلة بسبب الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، وأن الفنانة لا تفكر حاليا فى السينما إلا بعد أن تنتهى من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد الذى بدأت فعليا فى اختيار أغنياته ومن المقرر أن يطلق مع بداية العام الجديد.