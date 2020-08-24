"زراعة دمياط": استكمال المعاينات ورفع الإحداثيات للتحول للري الحديث

تابع المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط أعمال استكمال عمل المعاينات ورفع الإحداثيات للمساحات المقدم طلبات التحول لنظم الري الحديث بها حيث أكد الالتزام باتخاذ خطوات سريعة للانتهاء في أقرب وقت.

وشدد على أهمية التواصل مع المزارعين وتوعيتهم بأهم المكتسبات من تطبيق نظم الري الحديثة خاصة على رفع كفاءة الإنتاج ومقاومة الحشائش وكذا توفير مياه الري.

وتابع عبدالسميع، استكمال أعمال المعاينات ورفع الإحداثيات للمساحات المقدم طلبات التحويل الخاصة بها بنواحي المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بدمياط أن أجهزة الزراعة تعمل بكامل طاقتها على هذا الملف الهام كما أوصى بأهمية النواصل مع المزارعين وتوعيتهم بأهمية التحول إلى أساليب الري الحديثة وأهم المكتسبات التي تحققها لصالح المزارعين ورفع الكفاءة الإنتاجية وتوفير مياه الري.