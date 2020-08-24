يقدم خدمات طبية مرئية عن بعد.. 8 معلومات عن تطبيق "البالطو"

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمسئولة عن تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن تدشين أولى الخدمات الطبية عن بُعد للمنتفعين من خدمات التأمين الصحي الشامل في محافظتي بورسعيد والأقصر من خلال تطبيق "البالطو ElBalto".

"الوطن" تستعرض أبرز المعلومات عن هذا التطبيق في النقاط التالية:

1) التطبيق مخصص للمنتفعين من خدمات التأمين الصحي الشامل في محافظتي الأقصر وأسوان ضمن مبادرة اطمن.

2) يمكن تحميل التطبيق على الهواتف المحمولة الذكية من التي تعمل بنظام الأندرويد من خلال الرابط: http://bit.ly/elbaltoAndroidDownload

3) يحمل التطبيق على هواتف الأيفون من خلال الرابط: http://bit.ly/ElbaltoApp_IOS

4) بمجرد تحميل التطبيق على الهاتف يجري تسجيل المريض على تطبيق "البالطو" عن طريق رقم المحمول الخاص به، ويجري إرسال رسالة نصية SMS للتأكيد.

5) يضم التطبيق 93 طبيبًا من كبار الأطباء والاستشاريين من العاملين بالمنظومة في أهم التخصصات الطبية المختلفة، ما بين أطفال ونساء وتوليد ونفسية وتغذية وجلدية وتناسلية.

6) يقدم التطبيق خدماته باللغتين العربية والإنجليزية.

7) بمجرد التسجيل وإدخال رقم الهاتف المحمول يختار المريض التخصص الذي يريده، ثم يحجز استشارة الفيديو مع الطبيب الذي يختاره، حسب الموعد المتاح والمحدد مسبقًا من الطبيب.

8) يتيح التطبيق الاستشارات الكتابية عبر إرسال الرسائل بين الطبيب المختص والمريض.