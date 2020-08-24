وزير الأوقاف: تخصيص 50 مليون جنيه لدعم صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة من عوائد الأوقاف لدعم صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتحديها، وذلك انطلاقًا من دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، وإيمانًا منها -بحسب بيان للوزارة- بحقوق متحدي الإعاقة، والعمل على تنمية مواهبهم التي تعد إضافة حقيقية للمجتمع.

وتوزع وزارة الأوقاف غدا 16 طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (شمال سيناء – القاهرة – مرسى مطروح – الغربية – الإسكندرية)، بواقع 4 طن لمحافظتي (الإسكندرية – شمال سيناء)، و3 طن لمحافظتي (القاهرة والغربية )، و2 طن لمحافظة (مرسى مطروح)، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.