حديقة حيوان الجيزة تستقبل 1330 زائرا بعد ساعات من فتحها

استقبلت حديقة حيوان الجيزة 1330 زائرا في الساعات الأولى لفتحها حتى ظهر اليوم، في أول يوم منذ إغلاقها نهاية مارس الماضي.

وأعلن الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنّه من المقرر أن تستقبل الحديقة 3000 زائر يوميا كإجراء احترازي للحد من كثافة الزائرين، وللوقاية من انتقال عدوى كورونا.

وقالت الدكتورة مها صابر مدير حديقة حيوان الجيزة، إنّ أعداد الزائرين بلغت 1330 زائرا وفدوا للحديقة في الساعات الأولى من صباح اليوم، مع فتح أبواب الحديقة صباحا، ومتوقع أن تزداد الأعداد بنهاية اليوم مع انخفاض درجة الحرارة، وزيادة الأعداد تباعا في الأيام المقبلة.