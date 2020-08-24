العدالة والتنمية يعقد مؤتمرا بساحة مدرسة والمعارضة تحتج بسبب كورونا

عقد حزب العدالة والتنمية مؤتمرًا في منطقة كالكاندير بمدينة ريزي، في حديقة مدرسة أتاتورك الابتدائية التابعة لوزارة التربية الوطنية، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وتم تزيين جميع جوانب المدرسة بأعلام حزب العدالة والتنمية وملصقات رئيس الحزب رجب طيب أردوغان، فيما احتجت المعارضة التركية على ذلك وطالبت مدير التعليم بالمنطقة بتقديم استقالته.

وقالت صحيفة "سوزجو" التركية: احتج رئيس المقاطعة عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض ظافر دميركابو، على عقد المؤتمر في وقت تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلًا: "السلطة السياسية، التي لا تمنح حتى قاعة للأحزاب السياسية لعقد مؤتمراتها، تفتح كل الأبواب عندما يتعلق الأمر بأحزابها. وقد أدخل مدير التربية الوطنية السياسة رسميًا في المدرسة".

ودعا رئيس محافظة ريزا عن حزب الشعب الجمهوري سالتوك دنيز مدير التعليم بالمنطقة إلى تقديم استقالته.

وقالت رئيسة محافظة ريزا عن حزب الخير عائشة جول أوزينيك: "يمكن للسياسيين الركض بحرية في باحة المدرسة التي كنت أركض فيها عندما كنت صغيرة، دون معرفة أي قواعد وبدون أخلاقيات سياسية. السادة المحترمون لم يجدوا مكانًا آخر لعقد مؤتمرهم".