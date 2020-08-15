ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في تركيا إلى 228980

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم، تسجيل 1226 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 228980.

وأكدت الوزارة التركية، في بيان أوردته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، وفاة 22 شخصا بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 5934 حالة.

وأضافت الصحة التركية: "تم تسجيل 923 حالة شفاء من المرض، ليصبح إجمالي المتعافين 246 ألفا 861 حالة".

وأكدت وزارة الصحة، إجراء أكثر من 70 ألف فحص خاص بكورونا المستجد، ليكون مجموع الفحوص التي نفذتها الصحة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد أكثر من 5.5 مليون.

من جهته، أشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تغريدة على وقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن بلاده حققت "أكبر عدد من الاختبارات الخاصة بكورونا".

وقال قوجة: "تظهر البيانات أن هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين هم في مجموعة الخطر بسبب العمر أو المرض، والذين من الممكن أن يصابوا بالفيروس"، داعيا إياهم إلى عدم المخاطرة والخروج من المنزل.وأضاف: "مريض واحد يعني أسرة مريضة بالكامل".

وفي إسبانيا، أعلنت السلطات الصحية، أنه تم تسجيل 2987 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يُعد التعداد اليومي الأكبر من نوعه في إسبانيا منذ أبريل الماضي.

إسبانيا تعلن تسجيل 62 حالة وفاة بالوباء

وأضافت السلطات الإسبانية، اليوم، أنها سجلت 62 حالة وفاة بالوباء، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتشهد بعض المناطق الإسبانية خلال الأسابيع الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في تعداد مصابي الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وفي فرنسا، ذكر مرسوم نُشر، اليوم، أن الحكومة الفرنسية أعلنت العاصمة باريس ومنطقة بوش دو رون حول مارسيليا على ساحل البحر المتوسط مناطق حمراء حيث ترتفع بهما احتمالات الإصابة بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني

وأعطي المرسوم السلطات المحلية سلطة التحكم في حركة الناس والمركبات وفرض قيود على النقل العام والسفر جواً وتقليص دخول المباني العامة وإغلاق بعض المنشآت التي ترتفع بها احتمالات الإصابة.

ويأتي هذا الإجراء بعد زيادة حادة في حالات العدوى بمرض كوفيد-19 على مدى الأسبوعين الماضيين.

وفي بريطانيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 11 حالة وفاة جرّاء كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي العدد الكلي في المملكة المتحدة إلى 41358 وفاة.

وأضافت الوزارة البريطانية، في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 1441 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 316367 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وفي آسيا، ظهرت سلسلة من حالات الإصابة بكورونا المستجد في العاصمة "سول" وضواحيها، مما آثار المخاوف من انتشار كورونا المستجد في منطقة العاصمة وما حولها.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه تم تأكيد 120 حالة على الأقل في سول وضواحيها خلال، اليوم، فمن المتوقع أن يتجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة المقرر الإعلان عنه في اليوم التالي، أكثر من 100 حالة، بعد أن سجلت كوريا الجنوبية 103 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حتى منتصف ليل أمس الأول الأربعاء.

وأشارت حكومة مدينة سول، إلى أن حالات الإصابة التي تم تأكيدها خلال 18 ساعة من منتصف ليلة أمس الأول الأربعاء إلى الساعة السادسة مساء اليوم، بلغت 58 حالة، ويعد هذا الرقم هو الأعلى يوميًّا لحالات الإصابة في سول منذ تفشي كورونا المستجد

وسجل إقليم كيونج كي المحيط بسول 62 حالة إصابة جديدة، من منتصف ليل أمس الأول الأربعاء إلى الساعة 05:00 مساء اليوم، مسجلا رقمًا قياسيًّا له.

وحذرت السلطات، من ارتفاع حالات الإصابة بشكل حاد في سول وضواحيها بعد العطلات التي ستدوم لمدة 3 أيام، بدءًا من يوم 15 أغسطس "العطلة الرسمية ليوم التحرير" حتى يوم 17 أغسطس، حيث حددت الحكومة الكورية الجنوبية يوم 17 أغسطس كعطلة مؤقتة.

وبدأت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم، النظر في رفع مستوى التباعد الاجتماعي، حيث تثير الإصابات الجماعية الجديدة بكورونا المستجد في منطقة سول المخاوف من احتمال تفشي المرض بشكل أكبر.

وذكر المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، أنه يرى أن الوضع الراهن "خطير"، مضيفا أنه بدأ في مراجعة تشديد التباعد الاجتماعي بدرجة واحدة في منطقة العاصمة التي تشمل سول وإقليم كيونج كي.

ارتفاع إجمالي إصابات السنغال إلى 11872

وفي قارة إفريقيا، أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم، تسجيل 132 إصابة مؤكدة بكورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات في السنغال منذ الثاني مارس الماضي إلى 11872 إصابة مؤكدة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنه بعد إجراء 1952 فحصا تم تسجيل 132 إصابة مؤكدة بالوباء، وفقا لما ذكرته الإذاعة السنغالية.

وأضافت الصحة السنغالية، أن 43 من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الشفاء إلى 7615 مصابا ووصل إجمالي الوفيات إلى 249 شخصا، في حين يتابع 4007 مصابين علاجهم في المستشفيات.