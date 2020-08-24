إصابات كورونا في الهند تتجاوز 3.1 مليون

أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 61408 إصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليتجاوز بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد 3.1 مليون، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الصحة الهندية اليوم: "تم تسجيل 61408 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز عدد حالات الإصابة الإجمالي في البلاد 3.1 مليون، كما بلغ عدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 836، ليرتفع الإجمالي إلى 57542".

يذكر أن الهند أشد دول آسيا تضررا بالفيروس، والثالثة على مستوى العالم، بعد البرازيل والولايات المتحدة.