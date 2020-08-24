فيديو.. التريلر الأول لفيلم The Batman يقترب من 13 مليون مشاهدة

حقق التريللر الأول لفيلم The Batman للمخرج Matt Reeves مشاهدات وصلت إلى 12 مليونا و902 مشاهدة على موقع "يوتيوب" في أقل من 48 ساعة.

وقال ريفز مخرج الفيلم، إن العمل تدور أحداثه في "العام الثاني" من مسيرة باتمان المهنية، حيث إنه لا يزال في بدايته ولم يتطرق إلي منطقة مهاجمته من الأبطال الخارقين.

وأضاف، ظهر خلال البرومو محاولة استكشاف "باتمان" الفساد خلال الأحداث، كما يبدأ باتمان أيضًا في الكشف عن قصة أكبر من الفساد داخل المدينة، وكيف يمكن أن يرتبط مرة أخرى بعائلة أخرى؟

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة، في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات.

وجرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها، ويأمل الكثيرون في أن يعيد فيلم "The Batman" الجمهور إلى السينما مرة أخرى، والتي جرى إغلاقها في بلاد مختلفة منذ منتصف مارس لمحاربة انتشار فيروس كورونا.