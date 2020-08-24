عروض البيت الفني للمسرح اليوم في "الهناجر" و"الطليعة"

يعرض اليوم الإثنين البيت الفني للمسرح عددا من العروض المسرحي على مسرحي الطليعة والهناجر.

على مسرح ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية يتم عرض مسرحية الليلة الكبيرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا.

كما يتم في الساعة الثامنة والنصف مساءا عرض مسرحية "ظل الحكايات" بساحة الهناجر بدار الأوبرا، والمسرحية من بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار ابراهيم الحسيني وإخراج عادل بركات.

وعلى مسرح الطليعة "قاعة زكي طليمات" يتم عرض مسرحية "حريم النار"، عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا، بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.