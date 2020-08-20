برنامج عروض البيت الفني للمسرح في "الويك إيند"

تقدم مسارح الدولة ووزارة الثقافة، خلال إجازة نهاية الأسبوع والتي تبدأ بأيام الخميس والجمعة والسبت، عددًا من العروض المسرحية، وفق بيان أصدَره البيت الفني للمسرح اليوم.

وعلى المسرح القومي بالعتبة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءا يتمّ عرض مسرحية "المتفائل" من بطولة الفنان سامح حسين.

ويشارك في بطولة المسرحية "سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى"، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، والمسرحية مأخوذة عن رواية "كانديد" للكاتب فولتير، ومن إعداد وإخراج إسلام إمام.

وعلى مسرح الغد بالعجوزة، وفي تمام الساعة السابعة مساءا يتم عرض مسرحية "الحادثة" للكاتب الكبير لينين الرملي ومن إخراج عمرو حسان ويشارك في بطولتها "مصطفى منصور، ريهام أبو بكر، ،فتحي الجارحي، رضوى البروكي".

كما يتمّ عرض مسرحية "حريم النار" على مسرح الطليعة بقاعة "زكي طليمات"، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا، أيام الخميس والسبت فقط.

والمسرحية مأخوذة عن نص "بيت برنارد ألبا" للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا، ومن بطولة "عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود"، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

وتعرض مسرحية "أفراح القبة" على المسرح العائم الصغير بالمنيل في تمام الساعة السابعة مساءا، والمسرحية من بطولة "عبدالمنعم رياض، محمد يوسف، محمد عبدالقادر، فاطمة عادل، جيهان أنور، هايدي عبدالخالق، سمر علام، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد تامر، الطفل حمزة، مارتينا رؤوف"، الديكور والإضاءة عمرو الأشرف، التعبير الحركي المناضل عنتر، الموسيقى أحمد نبيل، الملابس عبير بدراوي، الماكياج أماني حافظ، ومن إخراج يوسف المنصور.

وتُعرض أيضًا مسرحية "البخيل" أيام الخميس والجمعة فقط، على مسرح "أوبرا ملك" برمسيس، في تمام الساعة السابعة مساءا.

والمسرحية عن نص الكاتب الفرنسي مولير، ومن بطولة "أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، منار عبدالحليم، هادي محيي، عصام أشرف، محمد خلف، عبدالباري سعد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادي"، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلي أحمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.