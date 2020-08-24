"مواصلات النواب" تؤيد نقل قطارات الصعيد لـ"بشتيل" بدلا من رمسيس: تخفف الزحام

أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تأييده لتصريحات الفريق كامل الوزير وزير النقل، التي أعلن فيها أنَّه سيتمّ نقل قطارات الصعيد إلى منطقة الجيزة من خلال ما يتمّ حاليًا بإنشاء المحطة ببشتيل لتخفيف الزحام بمحطة مصر برمسيس.

وقال "زين الدين"، في بيان رسمي، اليوم: "أؤيد هذا الاتجاه شريطة توفير وزارة النقل لأتوبيسات تابعة للوزارة تتولى نقل ركاب قطارات الصعيد لجميع أنحاء محافظتي القاهرة والجيزة، وبأسعار مخفضة على تعمل هذه الأتوبيسات على مدار الـ24 ساعة يوميًا.

وقال عضو مجلس النواب، إنَّ محطة مصر برمسيس أصبحت مزدحمة بالمواطنين على مدار الـ24 ساعة يوميًا، مبينًا أنَّه كان من الضروري علاج هذه الأزمة، مطالبًا من الفريق كامل الوزير وزير النقل أن تتولى هيئة السكك الحديدية تشغيل هذه الأتوبيسات، وأن يكلف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية ونوابه وقيادات الهيئة بالإعداد والدراسة الجيدة لهذا الملف، وبما يكفل نجاحه للتخفيف على أبناء محافظات ومدن وقرى مصر خاصة من البسطاء وكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

يُشار إلى أنَّ المحطة الجديدة ستكون منطقة مخدومة بـ4 طرق وهي: "السودان- محور الزمر- ش المطار – محور 26 يوليو"، بها مول تجاري كبير وورش ومناطق استثمارية، وروعي في تصميمها الشكل الفرعوني، إضافة إلى إنشاء مجمع متكامل بجوار المحطة، وذلك لتعظيم الاستفادة الاقتصادية.