فيديو.. رسالة غاضبة من الصعايدة لوزير النقل: الصعيد مهبط الرجالة

وجَّه أحد المواطنين المنتمين إلى الصعيد، رسالة غاضبة إلى كامل الوزير، وزير النقل، عقب قراره بعدم وصول قطارات الصعيد إلى محطة سكك حديد رمسيس وتوقفها بمحطة بشتيل.

وقال المواطن الصعيدي في رسالة عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي: "انت عارف الصعيد ده كام محافظة، تعرف إنه 55 مليون مواطن في مصر من الصعيد، اللي انت عايز تمنعهم من دخول محطة رمسيس".

وأضاف: "لما انت وزير وبتقول كدة أومال لو مش وزير هتقول إيه، إنت كدة بتمنع المواطن من دخول وطنه، لما الصعيد مهبط الرجالة ومهبط الزعماء والكرماء مايدخلوش المحطة مين يدخلها".

وتابع: "في يوم من الأيام كان رئيس جمهوريتك من الصعيد، وكتير من المفكرين والكتاب والأدباء من الصعيد".

وواصل رسالته الغاضبة: "طلعولنا جواز سفر نروح بيه هناك بقى كأننا داخلين دولة تانية، ليه بتهزمونا الهزيمة السيئة دي، ماحدش قالك اللي بتقوله ده غلط؟ ماحدش عدل عليك وقالك ماينفعش كده؟".

واختتم: "إنت عشان ماتعرفش الصعيد بتقول كده، لو تعرف الصعيد ماكنتش هتقول كده".