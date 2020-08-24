تعرف على محطات الأتوبيس النهري وأسعار التذاكر بعد إعادة تشغيله

بدأت محافظة القاهرة اليوم، تسيير أولى رحلات الأتوبيس النهري التابع لهيئة النقل العام، وفتح المراسي النهرية تدريجيًا، بعد توقف دام لمدة 5 أشهر تماشيًا مع تعليمات الدولة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتنطلق رحلات الأتوبيس النهري طوال أيام الأسبوع وفق خطوط ومواعيد محددة تستعرضها "الوطن" على النحو التالي:

- خط ماسبيرو - جامعة القاهرة: يخدم طلاب جامعة القاهرة وزوار حديقة الحيوان، وينطلق منذ الساعة السادسة صباحًا، وتبلغ سعر التذكرة 4 جنيهات، وتستغرق الرحلة من 15 إلى 20 دقيقة.

- خط أبو الفدا - إمبابة: تبلغ سعر التذكرة 3 جنيهات، وتستغرق الرحلة نحو 6 دقائق.

- خط المعصرة - الحوامدية: تبلغ سعر التذكرة 3 جنيهات، وتستغرق الرحلة 10 دقائق.

- خط القناطر الخيرية: تبلغ سعر التذكرة 25 جنيهًا، وتنطلق الرحلة من الساعة 7 أو 8 صباحًا، وتستغرق الرحلة نحو ساعة إلى ساعة ونصف، وتعود إلى المَرسى مرة أخرى الساعة 5 مساءً.

- كما تنطلق بعض الرحلات النيلية إلى جانب الخطوط الثابتة تنطلق في أي وقت بحسب توافد الركاب، تبلغ سعر التذكرة 20 جنيهًا لمدة ساعة.

وبخلاف الخطوط والرحلات الثابتة، يمكن حجز الأتوبيس النهري بالكامل، وتبلغ تكلفة الساعة 1500 جنيه، وتتسع لـ150 فردًا، كما يوجد تخفيضات خاصة للجهات الحكومية وطلبة المدارس والجامعات.