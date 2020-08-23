انطلاق رحلات الأتوبيس النهري غدا بعد توقف 5 أشهر

قال اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام في القاهرة، إنه سيجرى تشغيل الأتوبيس النهري التابع لهيئة النقل العام بداية من غد، وفتح المراسي النهرية تدريجيا، تزامنا مع افتتاح الحدائق والمتنزهات، حيث سيجرى تسيير رحلات من مرسى ماسبيرو إلى الجيزة والقناطر الخيرية.

وأضاف رزق، لـ"الوطن"، أنه سيجرى اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من تطهير الأتوبيسات النهرية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الركاب، حفاظًا على سلامتهم؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن رحلات الأتوبيسات النهرية من ماسبيرو إلى الجيزة والقناطر الخيرية توقفت، وأغلقت المراسي من شهر مارس الماضي تماشيًا مع تعليمات الدولة بسبب تداعيات فيروس كورونا.