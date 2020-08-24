التأمينات توفر "سيستم" في المرور لخدمة مليون و400 ألف صاحب رخصة مهنية

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنّ التنسيق جارٍ مع إدارات المرور لاستخراج الأوراق المطلوبة من التأمينات للرخص المهنية من خلال إدارتها، تسهيلاً على المواطنين ولتوفير الراحة التامة لهم، فضلاً عن توفير "سيستم" متكامل داخل المرور لسرعة الانتهاء من الإجراءات.

وأضاف "عوض" في تصريحات صحفية عنه، أنّ التعاون مع المرور سيخدم نحو مليون و400 ألف مواطن، لافتًا إلى وضع الخطوط العريضة لتنفيذ الرؤية المستقبلية لهيئة التأمينات، وسيتم استغلال أموال التأمينات في إنشاء مشروعات كثيفة العمالة، للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية، ما يساعد الدولة في الحد من البطالة.

ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية إلى أنّ صناديق المعاشات في العالم كله هي التي تنقل الدولة من منطقة لأخرى، مشيرا إلى أنّها تعتبر قاطرة التنمية فى الدولة، إضافة إلى أنّ أي صندوق معاشات في الدولة المتقدمة لدديها مشاريع ضخمة.