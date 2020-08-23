إجراءات الحصول على تعويض إجازة الوضع للمرأة العاملة من هيئة التأمينات

توفر هيئة التأمينات الاجتماعية العديد من الخدمات للمواطنين، كما أنها تحرص على مساعدة المرأة العاملة بتقديم تعويض إجازة الوضع والذي يتيح لها الحصول على تعويض أجر كامل، وحتى تحصل على ذلك الأجر يشترط ألا يقل مدة اشتراك المؤمن عليها في تأمين المرض عن عشرة أشهر لدى صاحب عمل أو أكثر على أن يكون الشهران الأخيران متصلان.

وتستعرض "الوطن" المستندات المطلوبة وإجراءات الحصول على تعويض إجازة الوضع، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للتأمين:

المستندات المطلوبة

- طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع.

- شهادة ميلاد المولود.

- قرار إجازة معتمد إداريا من جهة العمل.

إجراءات الحصول على تعويض الأجر عن إجازة الوضع

- تحرير طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع الذي تقدمه المؤمن عليها والمعتمد من صاحب العمل.

- إرفاق الطلب بالمستندات السالف ذكرها وتسليمهم إلى مكتب التأمينات المختص.

- ثم يقوم مكتب التأمينات المختص بصرف 75% من الأجر كتعويض أجر.​

يصرف صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص تعويض الأجر للعاملة بنسبة 75% في القطاع الخاص وذلك بالنسبة لمنشأت القطاع الخاص الخاضعة لتأمين المرض لعدد ثلاثة مرات طوال حياتها.