عاجل.. رئيس الأركان يشهد مشروع مركز القيادة الخارجي "إعصار 60" 

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي "إعصار 60"، والذي تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني واستمر لعدة أيام، والذي يأتي في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التي تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لكل عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للتأكّد من جاهزيتها وإستعدادها .

ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالي عالي، فضلاً عن المهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة في أثناء مراحل المشروع.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثالث الميداني، مشيراً إلى أنَّ التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم في نجاح القوات بتنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار.

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة في أثناء إدارة العمليات.