تعليق اجتماع اللجنة الدستورية السورية بجنيف بسبب اكتشاف حالات كورونا 

كشف هادي البحرة، رئيس وفد هيئة التفاوض السوري المعارضة في اللجنة الدستورية السورية أنه تم تعليق اجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف بسبب اكتشاف حالات كورونا وفقا لقناة "العربية".

وأعلنت قناة "العربية"، أنه تم رصد 3 حالات إصابة بفيروس كورونا من أعضاء الوفد السورى القادمين من دمشق بمحادثات جنيف السورية، موضحة أنه تم تأجيل الجلسة الثانية من جلسات اللجنة الدستورية بعد الكشف عن الإصابات.

وأوضحت أنه تم نقل أعضاء بوفد سوريا للحجر بعد اكتشاف إصابتهم بكورونا.