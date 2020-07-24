المبعوث الأممي: استئناف أعمال "اللجنة الدستورية" السورية 24 أغسطس

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، أن موعد استئناف أعمال "اللجنة الدستورية" السورية في جنيف، سيكون في الرابع والعشرين من أغسطس المقبل.

وقال بيدرسون، في إحاطة له خلال جلسة لمجلس الأمن عبر "الفيديو كونفرنس" حول الوضع في سوريا وأوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية، "إن خطة عقد الدورة الثالثة من هذه المحادثات باتت مؤكدة الآن، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، تمكنّت من الحديث مع الرئيس المشارك الذي رشحّته الحكومة السورية والرئيس المشارك الذي رشحته المعارضة السورية، والتأكيد على أن الاجتماعات ستبدأ في جنيف في 24 أغسطس، بشرط عدم تغيير إجراءات وشروط السفر".

وأضاف بيدرسون: "لقد شجعّت الجميع على التحضير لجلسة مثمرة حول جدول الأعمال، وآمل أن نتمكن بعد ذلك من المضيّ قدماً في الجلسات اللاحقة بطريقة منتظمة ومهنية وموضوعية".

وأعرب عن أمله في أن تقدم الأطراف الدولية الرئيسية ذات التأثير الدعم الكامل لنجاح الدورة المقبلة، كاشفا تلقيه تأييدا لاستئناف أعمال "اللجنة الدستورية" من قبل رؤساء الدول الضامنة لعملية "آستانا"، متمنيا على الدول المؤثرة أن تعمل من أجل إحراز تقدم في العملية السياسية الأوسع.

وطالب بيدرسون في إحاطته بضرورة رفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب عن سوريا، قائلا: "إن العقوبات الأحادية المفروضة تحد من قدرة الدولة السورية على تأمين وصول الأغذية والمستلزمات الصحية الأساسية والإمدادات الطبية اللازمة بمكافحة كورونا".