تطوير الحرم الجامعي بمدينة نصر في مشروعات تخرج طالبات الأزهر

عرضت طالبات قسم العمارة بكلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، مشروع التخرج للفرقة الرابعة بالقسم، وتضمن تطوير الحرم الجامعي بجامعة الأزهر مدينة نصر (نحو جامعة مستدامة، ورقميّة)، ومشروع تطوير القاهرة التاريخية (القصبة التاريخية).

جاء ذلك بحضور: الدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، واللواء خالد بكري، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور هشام صبح، عميد الكلية، والدكتور علي البيلي، وكيل الكلية، والدكتور صلاح ذكي.

وقال الدكتور الجندي شاكر، رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، إنّه على هامش مناقشة مشاريع التخرج، قدّم رئيس القسم والأساتذة العزاء لرحيل العالم الجليل الدكتور محسن الحناوي، أستاذ العمارة بهندسة الأزهر، ورائد من رواد العمارة الأوائل بمصر.

وأوضح رئيس قسم العمارة أنّ الطالبات عرضن المشاريع ومناقشتها، والتي أشرف عليها: الدكتور صلاح زكي، أستاذ العمارة بكلية الهندسة، وأحد رواد العمارة الأوائل بمصر٬ والدكتور الجندي شاكر الجندي، رئيس قسم العمارة بنات.

وأضاف شاكر أنّ مشاريع التخرج تضمنت تطوير منشآت الجامعة؛ لتصبح مستدامة ورقمية بعد دراسة جرى تقديمها للجامعة عن ذلك٬ وأكد أنّ الجامعة مؤهلة لتلك الخطوة، وبدأت أولى الخطوات في بداية العام الدراسي بعمل جولة ميدانية للجامعة، ورصد الأماكن التي تصلح لعمل المشاريع التي تحتاجها الجامعة مستقبلًا، ثمّ وضعت خطة عمل، تبع ذلك قيام فريق من الطالبات بعمل استبانة دقيقة رُوجعتْ من مختصين، لحصر مشكلات الجامعة المعمارية والعمرانية بدقة، للحصول على حلول تتماشي مع التغييرات الحالية، ومع خطة مصر 2030م؛ حيث تمّ عمل 22 مقترحًا بالجامعة؛ ليحل كل مشروع جزءًا معينًا قائمًا أو مقترحًا.