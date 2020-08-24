الرئيس الصيني: بلادنا ستعزز ابتكاراتها التكنولوجية

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينج، إن الصين ستكثف الابتكار التكنولوجي للدفع بالنمو عالي الجودة، عن طريق تعبئة الموارد الوطنية واستجلاب فرق بحثية عالمية المستوى، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال بينج، في ندوة للاقتصاديين والعلماء، إن الصين ستفتح اقتصادها بشكل أكبر، وستشارك بنشاط في إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، للدفع في اتجاه نظام حوكمة أكثر عدالة ومعقولة.