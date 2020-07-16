الرئيس الصيني: أساسيات النمو الاقتصادي لبلادنا "لن تتغير"

قال الرئيس الصيني "شي جين بينج"، اليوم، إن أساسيات النمو الاقتصادي السليم لبلاده على المدى الطويل "لم تتغير ولن تتغير"، مؤكدا استمرار بكين في تعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح وتوفير بيئة أعمال أفضل لاستثمار وتنمية الشركات الصينية والأجنبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن "بينج" قوله في رسالة ردا على رسالة مشتركة ووجها مؤخرا 18 رئيسا تنفيذيا من المجلس العالمي للرؤساء التنفيذيين الذي يضم 39 شركة متعددة الجنسيات تنشط في الصين، أنه "يقدر ثقتهم الراسخة في التنمية السلمية والمنفتحة في بلاده والتزامهم بالبقاء متمسكين في الصين واقتراحاتهم البناءة بشأن التنمية الاقتصادية فيها".

وأضاف الرئيس الصيني، أن بلاده تتعامل مع وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بطريقة منسقة وتسعى لتحقيق نصر حاسم في بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل والقضاء على الفقر.

وأوضح "بينج"، أن بكين ستنفذ بشكل شامل سياسات وإجراءات رئيسية تهدف إلى ضمان الأولويات الست المتمثلة في فرص العمل وسبل عيش الناس وتطوير كيانات السوق وأمن الغذاء والطاقة والتشغيل المستقر للسلسلة الصناعية وسلاسل التوريد والعمل السلس على مستوى المجتمع وضمان الاستقرار في المجالات الستة المتمثلة في فرص العمل والتمويل والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي وتوقعات السوق.

وذكر الرئيس الصيني، أن بلاده ستعمل على إيجاد فرص وآفاق جديدة للشركات الصينية والأجنبية، مؤكدا أنها ستلتزم بانتهاج طريق التنمية السلمية وجعل العولمة الاقتصادية أكثر انفتاحا وشمولا وتوازنا وفائدة للجميع وتعزيز بناء اقتصاد عالمي منفتح.