إسرائيل تسجل 103 آلاف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا في إسرائيل، منذ شهر مارس الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل بلغت 103,274 إصابة، فيما وصلت اعداد الوفيات إلى 839 حالة وفاة.

يشار إلى ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت مارس الماضي عن حالة الطوارئ القصوى في كافة المستوطنات المحتلة، لمواجهة تفشي الوباء، وسط إجراءات احترازية ووقاية تطبيقها لذلك.