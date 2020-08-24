إسرائيل تشن غارات على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أنه شن ضربات جديدة ضد مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، ردًّا على إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان: "استهدفت طائرات مقاتلة وطائرات عسكرية ودبابات مواقع عسكرية لحماس في جنوب قطاع غزة، تضم "منشآت تحت الأرض"، مضيفاً أن القصف جاء ردًّا على مواصلة إطلاق البالونات المتفجرة والحارقة، وفقًا لقناة "العربية".

وتقصف إسرائيل غزة بشكل شبه يومي منذ 6 أغسطس الجاري، وتأتي الضربات الجديدة تزامناً مع زيارة الاثنين إلى القدس لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ضمن جولة تستمر 5 أيام في الشرق الأوسط.