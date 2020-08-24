"العناني": حالة اشتباه وحيدة بين السياح بعد "الفتح التدريجي"

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح استقبلوا 126 ألف سائح منذ بدء مصر خطة "الفتح التدريجي" أمام حركة السياحة الوافدة.

وأضاف "العناني"، خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مدير منظمة السياحة العالمية اليوم، أن السياح الوافدين ليس من بينهم سوى حالة اشتباه وحيدة بكورونا.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن "الحالة الوحيدة" انجاز كبير يثبت نجاح وفاعلية الإجراءات التي تطبقها وزارة السياحة والآثار.