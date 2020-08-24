"السياحة العالمية" تثني على "الإجراءات الاحترازية" المصرية

قال زوراب ليكياشفيلى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، إنه متفائل بوضع القطاع السياحي في مصر، بعد الزيارة الرسمية التي يجريها للبلاد حالياً.

وأضاف أمين عام المنظمة، خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء له اليوم، أنه لمس خلال لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وجود دعم ومساندة كبيرين من جانب القيادة السياسية المصرية للقطاع السياحي.

وأشاد أمين عام منظمة السياحة العالمية بما شاهده بنفسه من تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية فى المطارات والفنادق والأماكن السياحية التى زارها، مؤكداً أن مصر تطبق إجراءات احترازية فى تلك الأماكن تفوق ما تطبقه بعض الدول الأخرى.

كما أثنى ليكياشفيلى على إجراءات الفتح المتدرج للقطاع السياحى، وفق خطة تتضمن إجراءات محكمة، لمراعاة ظروف الوضع الوبائى الذى يشهده العالم.