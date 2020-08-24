وزير خارجية بريطانيا يلتقي نتنياهو وعباس للتأكيد على استئناف الحوار

يجتمع وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، مع رئيس حكومة الاحتلال إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، هذا الأسبوع، في محاولة لاستئناف الحوار بين الجانبين، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال راب في بيان اليوم، إنه لا تزال المملكة المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل واستقرارها، وكان الإعلان الإمارات ي الإسرائيلي الأمريكي لحظة مهمة للمنطقة.

وأضاف راب: "تعليق إسرائيل لضم أراض هو خطوة أساسية نحو تعزيز السلام في الشرق الأوسط. من المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة، وفي النهاية لا يمكن التفاوض على حل الدولتين اللازم لضمان تحقيق سلام دائم إلا بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية".