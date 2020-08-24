"خدعة".. كلمة استخدمها الرئيس الأمريكي أكثر من 250 مرة في 2020

دأب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ دخوله البيت الأبيض في يناير 2017 على توزيع أوصاف غريبة على كل من ينتقده بشكل شخصي أو ينتقد سياساته، سواء كان داخليًا أم خارجيًا.

ومن بين أكثر الكلمات، التي استخدمها الرئيس الأمريكي للتصدي لأي انتقاد موجه له أو لإدارته، كلمة "خدعة" أو "hoax"، التي لا يتوقف ترامب عن استخدامها بشكل يومي تقريبًا، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأحصى بريان ستيلتر، مقدم البرامج في شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، بالتعاون مع المنتج بيتر بوميرانتسيف، عدد المرات التي استخدم فيها ترامب كلمة "خدعة" هذا العام.

ووجد ستيلتر وبوميرانتسيف، أن الرئيس الأمريكي كرر كلمة "خدعة" أكثر من 250 مرة، وذلك خلال تغريداته عبر حسابه في "تويتر" وخطاباته الانتخابية ومقابلاته ومؤتمراته الصحفية.

وتحدث الاثنان عن الآثار المدمرة لاستخدام الرئيس ترامب المتكرر لكلمة "خدعة" لوصف أي انتقاد موجه له، مشيرين إلى أن ترامب "ربما يستسهل اللجوء لهذه الكلمة عندما لا يجد حجة مناسبة للرد على منتقديه".

وقد يرتفع عدد مرات استخدام الرئيس الأمريكي لكلمة "خدعة" في الأيام المقبلة، لاسيما في خطابه أمام الحزب الجمهوري، بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر المقبل، فضلًا عن أن العام الجاري لم ينته بعد.