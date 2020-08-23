الخرباوي: "القرضاوي" قال إن هدف الإخوان هو السيطرة على أمريكا

قال الدكتور ثروت الخرباوي، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن الإخواني الهارب يوسف القرضاوي قال في لقاء سابق له مع جماعة الإخوان الإرهابية، إن هدف الجماعة هو تغيير اسم الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح الولايات المتحدة الإسلامية.

وأضاف "الخرباوي" خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن القرضاوي توقع وجود رعاية قطرية لهذا الأمر، وذلك قبل انقلاب حمد والد تميم الأمير الحالي لقطر على والده.

وتابع: "القرضاوي راهن على تحويل المسلمين في أمريكا إلى أدوات إخوانية فاعلة للوصول إلى البيت الأبيض الأمريكي، وكانت هذه الفكرة مستغربة وقتها، لكن الإخواني العراقي سلامة المراياتي كان له دور كبير مع أوباما في البيت الأبيض، ومازال إلى الآن يتعامل مع المخابرات القطرية".

وأردف: "هناك توأمة في الحركة بين جهازي المخابرات الأمريكية والبريطانية، وجرى اختراق البيت الأبيض وعدد من المؤسسات الفكرية الأمريكية، ومن ثم فإن الإخوان المسلمين حاولوا اختراق الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لكي تحقق مصلحتها".

بدوره، قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الفيلم التسجيلي "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا"، أظهر تخفي قطر في ستار الجمعيات الخيرية للحصول على أموال التبرعات وتوجيهها للجماعة.