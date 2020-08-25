حظك اليوم الثلاثاء 25-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العذراء برقة مشاعره وحنانه على الأشخاص المقربين منه، كما يتحمل المسؤوليات ويجيد إنجاز المهام المسندة إليه في وقت قياسي، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على إظهار ما لديك من موهبة وإمكانيات.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمنحك اليوم حياة عاطفية واجتماعية موفقة ويدفعك للانطلاق بنشاط وحيوية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.