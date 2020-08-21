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حظك اليوم الجمعة 21-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:22 ص | الجمعة 21 أغسطس 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يتميو مولود برج العذراء بميله للتركيز على الجوانب الإيجابية في جميع أمور حياته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع خطواتك جيدا تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

 الشمس بمنزلك الثاني عشر تدفعك للابتعاد قليلا عمن حولك ومع ذلك يقف بجانبك الأحباب والأصدقاء المخلصين، فقط حافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

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