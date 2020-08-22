رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم السبت 22-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:07 ص | السبت 22 أغسطس 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء بشجاعته في اتخاذ قرارات حياته، ما يساعده على تحقيق طموحاته المهنية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تنظم نفقاتك وأن تكون حذرا ودقيقا لتحقق فائدة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يمنحك وقتا مناسبا للانطلاق مع الأحباب والأصدقاء ومناسب أيضا لتوطيد علاقتك بالبعض أو إصلاح علاقات.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الجمعة 21-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الخميس 20-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 19-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الثلاثاء 18-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي