حظك اليوم السبت 22-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العذراء بشجاعته في اتخاذ قرارات حياته، ما يساعده على تحقيق طموحاته المهنية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تنظم نفقاتك وأن تكون حذرا ودقيقا لتحقق فائدة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يمنحك وقتا مناسبا للانطلاق مع الأحباب والأصدقاء ومناسب أيضا لتوطيد علاقتك بالبعض أو إصلاح علاقات.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.