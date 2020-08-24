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حظك اليوم الاثنين 24-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
01:01 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

تتصف أنثى برج العذراء بأن لها شخصية ودودة وجذابة فضلا عن إنها تتميز بحس عال في المشاعر والعاطفة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدفعك للقيام بمسئولياتك على أكمل وجه ويقدر الجميع جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تميل للتأمل وتمدك الأفلاك بالبصيرة وتشعر اليوم بمن حولك وتتأثر بهم وتؤثر فيهم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة أنعام سالوسة، ويوافق تاريخ ميلادها 9 سبتمبر.

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