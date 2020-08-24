الصحة العالمية تبحث مع روسيا فعالية لقاح "سبوتنيك-V" ضد كورونا

قالت كبيرة الخبراء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان إن المنظمة بدأت مباحثات مع روسيا وطلبت بيانات السلامة والفعالية بالنسبة للقاح الروسي "سبوتنيك 5"سبوتنيك-V المضاد لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكدت سواميناثان، في تصريح صحفي، اليوم، أن تجربة المرحلة الثالثة للقاح الروسي ستكون هي الاختبار الأهم، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت إلى أن نتائج التجارب الدولية باستخدام بلازما الدم لم تكن نتائجها حاسمة، ولا تزال الأدلة على فاعليتها منخفضة للغاية.

من جانبها، قالت مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، رنا الحجة، في وقت سابق أن المنظمة على تواصل من السلطات الروسية للتعرف على تطورات اللقاح "سبوتنيك-V".

الصحة الروسية: نظام الحقن المزدوج يسمح بتكوين مناعة طويلة الأمد

ووفقا للمعلومات الواردة من سجلات الدولة الروسية للأدوية، سيكون اللقاح بالحقن العضلي باستخدام ناقلين على دفعتين: الأولى - مع الناقل الأول، وبعد ثلاثة أسابيع - مع الناقل الثاني.

وقالت وزارة الصحة الروسية، إن نظام الحقن المزدوج يسمح بتكوين مناعة طويلة الأمد لمدة تصل إلى عامين.

وأعلنت روسيا في الحادي عشر من الشهر الجاري عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد كورونا المستجد وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك-V".