الصين أعطت لقاحا ضد "كورونا" لبعض الموظفين الحكوميين منذ شهر

قال مسؤول حكومي إن الصين أعطت لقاحاً تجريبياً لفيروس "كورونا" المستجد لبعض العمال والموظفين الرئيسيين في الدولة، منذ شهر يوليو الماضي.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن تشانغ تشونغوي، المسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية، قوله لوسائل الإعلام الحكومية، إن استخدام اللقاح اقتصر حتى الآن على الأشخاص الذين يعملون في الشركات المملوكة للدولة، والذين يحتاجون السفر إلى الخارج.

وأضاف تشانج أن بعض العاملين في المجال الطبي ومسؤولي الحدود وأولئك الذين يعملون في أسواق المواد الغذائية، قد يحصلون على اللقاح في الخريف أو الشتاء.

وأشار المسؤول الصيني إلى أن بكين وافقت على استخدامه "الطارئ" الشهر الماضي، وتم البدء في استخدامه في 22 يوليو.

وهناك حالياً 170 محاولة منفصلة لتطوير لقاح آمن وفعال لـ"كورونا"، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية؛ لكن لم تتم الموافقة على أي منها حتى الآن.

وقال خبير الأوبئة وكبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا البروفسور كريس ويتي، أمس، إنه من غير المرجح أن يكون هناك لقاح "فعال وآمن" لفيروس "كورونا" قبل حلول شتاء عام 2021.

وحتى اليوم، أعلنت الصين رسمياً 4634 وفاة بـ"كورونا" من أصل حوالي 84 ألف إصابة، بينما تعافى 79925 شخصاً.