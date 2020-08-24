رئيس "التنمية الثقافية" يستقبل وفد السياحة العالمية بمركز الحرف

استقبل الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، نائبًا عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقاقة، وفد منظمة السياحة العالمية، الذى ضم كل من "بيكا جاكيلى" نائب رئيس المنظمة، "سوما بيلا" مدير إدارة التعاون الفنى وطريق الحرير، ميرهان عبدالفتاح أخصائية مشاريع الإدارة الإقليمية للشرق الأوسط، وفدوى راضي أخصائية مشاريع الإدارة الإقليمية للشرق الأوسط.

استعرض "عبد الوهاب" الجهود المبذولة من وزارة الثقافة للحفاظ على التراث المادى والهوية المصرية، وأكد أن وزارة الثقافة تولى اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية، التى تعبر عن الحضارة المصرية بمختلف عصورها، وذلك من خلال تدريب الفنانين، وعمل المعارض لهم.

وأضاف أن وزارة الثقافة تتبنى مبادرة صنايعية مصر، لاكتشاف وتدريب الشباب على الحرف اليدوية، إلى جانب تعاون المركز مع مدرسة الأمير تشارلز بإنجلترا، بتوفير منح دراسة لمدة عامين للتدريب على الحرف اليدوية.

وعبّر أعضاء الوفد عن سعادتهم بالزيارة التى أتاحت لهم التعرف على مجموعة من الصناعات الثقافية التى تعكس ثراء الحضارة المصرية، وأشادوا بدور الدولة المصرية في دعم وتنمية والحفاظ على مثل هذه النوعية من الحرف الإبداعية.

وكانت الجولة تضمنت تفقد المعرض الدائم بالمركز إلى جانب ورش الزجاج المعشق، الطرق على النحاس، الصدف، الأرابيسك، الخيامية، صناعة الحلي، الطرق على الخشب، الخط العربي، السجاد اليدوي، الأركيت، وقشرة الخشب.