مصادر: موسكو تستعد لاستئناف الطيران مع القاهرة.. والحكومة: لم نقرر بعد

ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، أمس، أنّ السلطات الروسية تعد قائمة جديدة للدول التي قد تستأنف معها حركة الطيران هذا الأسبوع.

ونقلت الصحيفة الروسية، عن مصادر لها في المطارات وشركات الطيران، أنّ من بين البلدان التي قد تشملها إعادة فتح حركة الطيران، فرنسا والمجر ومالطا وقبرص والأردن ومصر "القاهرة فقط" والصين "شنجهاي فقط".

وأشارت "إزفيستيا" إلى أنّ قطاع الطيران لن ينتفع كثيرا من هذا الإجراء، علما بأنّ الرحلات إلى دول الاتحاد الأوروبي ستظل نادرة والأرجح أنّها ستنظم وفقا لـ "المبدأ السويسري"، أي لعدد قليل من الركاب، على حد قولها.

ورفضت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي التعليق حول موضوع إعادة الرحلات الدولية، وأحالت أسئلة الصحيفة لغرفة العمليات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، قال متحدث باسم تاتيانا جوليكوفا، رئيسة الغرفة، نائب رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، إنّه لا قرارات جديدة اتخذت بهذا الشأن حتى الآن.

وأواخر مارس الماضي، أوقفت روسيا الرحلات الجوية مع الدول الأجنبية، بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة، أن العلاقة الوثيقة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين تشكل حافزا للتقارب بين البلدين، واصفا العلاقات مع مصر بأنها ودية ومكثفة.

وقال بوريسينكو ـ في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم بمناسبة الاحتفال بمرور 77 عاما علي إقامة العلاقات الدبلوماسية للبلدين الذي يوافق الأربعاء المقبل ـ إن الآلية الخاصة لعقد القمم الثنائية سنويا والمنتدى الروسي – الإفريقي الذي عقد في مدينة سوتشي تحت الرئاسة المشتركة لمصر وروسيا أثبت أن صداقتنا يمكن أن تكون مثمرة للمنطقة بأسرها.

وأضاف أن التعاون المصري – الروسي عميق الجذور، وله تاريخ طويل في تطوره ونتشارك وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية، ونتعاون في إطار المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة، مشيرا إلى أن مصر تعد أحد شركاء بلاده الرئيسيين في مجال التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.